У Франции есть доказательства российской интервенции в Украину
22:58, 29 августа 2014Политика
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Глава МИД Франции Лоран Фабиус заявил, что у правительства Франции есть доказательства вторжения в Украину российских войск.
У правительства Франции есть доказательства вторжения в Украину российских войск / vestikavkaza.ru
Министр призвал страны ЕС к жесткой позиции по отношению к России, сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал France 24.
"Мы должны показать одновременно и нашу твердость, и готовность к диалогу", — уточнил он.
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По словам главы французского МИД, Евросоюз готов ужесточить санкции против России, если она не прекратит военную интервенцию. "Когда страна посылает свои войска в другую страну без ее согласия и против ее воли, это называется интервенцией", — уточнил Лоран Фабиус.
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