У Франции есть доказательства российской интервенции в Украину

Министр призвал страны ЕС к жесткой позиции по отношению к России, сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал France 24.

"Мы должны показать одновременно и нашу твердость, и готовность к диалогу", — уточнил он.

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По словам главы французского МИД, Евросоюз готов ужесточить санкции против России, если она не прекратит военную интервенцию. "Когда страна посылает свои войска в другую страну без ее согласия и против ее воли, это называется интервенцией", — уточнил Лоран Фабиус.