Le Figaro: Российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, вызвали негодование

В статье, которая называется «Российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, вызвали негодование», опубликованной во французской газете Le Figaro, Пьер Авриль пишет, что в течение двенадцати дней Дмитрий Ткаченко не может узнать никакой информации о том, где находится его брат Иван, десантник 234-го Псковского полка, он видел только фото военного бюллетеня. Этот документ был обнаружен 20 августа в сожженном российском бронетранспортере недалеко от Луганска, одного из главных оплотов сепаратистов. Это волнующее фото сразу появилось в соц. сетях, предполагая, что 19-летний призывник исчез где-то в Донбассе, и доказывая в очередной раз присутствие российских войск на территории Украины. На этом бюллетене было также имя другого российского десантника Леонида Кичаткина, который был тайно похоронен 25 августа на кладбище в Пскове, через шесть дней после того как он погиб в Украине.

«В последний раз Иван позвонил мне 16 августа, чтобы сказать, что он собирается на учения, и что с ним не будет связи в течение нескольких дней», – рассказал его брат в интервью Le Figaro. После того как Дмитрий увидел фотографию бронетранспортера, он обратился в региональное управление Министерства обороны, где ему сказали только, что «все в порядке». Но этого было недостаточно, чтобы успокоить Дмитрия и его семью. «Я не могу поверить в то, что наши воюют в Украине, в другой стране. Что они там делают?», – возмущается молодой человек.

«Прямое вторжение»

Конфликт в Донбассе перешел на новую стадию, которая все больше становится похожа на войну между двумя государствами. В четверг президент Петр Порошенко вновь повторил обвинения Киева в том, что Москва ввела войска на соседние территории: более 1 тыс. солдат, по данным НАТО. Другие украинские чиновники осудили «прямое вторжение» России. Через своего посла в Киеве Вашингтон повторил эти обвинения, подтвердив, что Россия, кроме того, что предоставила повстанцам системы ПВО «Панцирь-С1», «непосредственно участвует» в конфликте. «Россия несет ответственность за насилие на востоке Украины», – жестко заявил Барак Обама в четверг вечером, угрожая ввести новые санкции против Москвы.

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По данным украинского Генштаба, Москва даже создала свою штаб-квартиру в населенном пункте Победа, который находится на расстоянии 60 км к западу от границы. Если эти факты окажутся правдой, это «недопустимо и неприемлемо», сказал Франсуа Олланд на волне негодования Запада. Именно такой реакции добивались украинские власти. Украина, потрясенная военными действиями сепаратистов и их могущественного спонсора, после того как арест российских солдат в понедельник получил широкую огласку, призвала НАТО и Европейский союз защитить её. Экстренное заседание Совета НАТО должно было состояться в пятницу утром в Брюсселе.

Кремль продолжает отрицать

В России, наоборот, на эти доказательства все как будто закрывают глаза. Кремль продолжает отрицать военное вмешательство, точно также как это делал Владимир Путин в марте во время аннексии Крыма. Хотя через 3 месяца он все же признал свою ложь. Лишь немногие независимые СМИ пытаются собрать информацию, опрашивая родственников солдат. Как сообщил оппозиционный телеканал «Дождь», Комитет солдатских матерей, неправительственная организация, которая выступает против правонарушений в армии, составил список из 400 солдат, раненных или убитых в бывшей советской республике. В мусульманской республике Башкортостан родители Марселя Араптанова, погибшего 12 августа, получили останки своего сына, который был обезглавлен во время атаки в Украине, как они считают. В региональном управлении Министерства обороны им сообщили, что лицо солдата было «повреждено» в результате взрыва, который произошел во время учений на территории России.

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Российские власти любыми средствами пытаются остановить утечки информации. Журналистов запугивают. Семьи солдат явно находятся под давлением, что еще больше раздувает слухи. Через два дня после похорон в Пскове двух десантников, которые пропали в Луганской области, их имена исчезли с могил. Со своей стороны, лидер сепаратистов Александр Захарченко сказал, что российские солдаты принимают участие в боевых действиях в Украине, но только тогда, когда они «в увольнении».

Такое оживление заставило Кремль в четверг дать указания «проверить» информацию. Совету по правам человека, которому поручили это задание, сказали провести расследование, что может быть отвлекающим маневром. Большинство россиян, которых подобные открытия вряд ли сильно взволнуют, считают украинский конфликт «гражданской войной». Активист, который отважился в четверг рядом с Красной площадью оспорить эту официальную версию, был задержан полицией.