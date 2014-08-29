Чехия призвала РФ вывести свои войска из Украины

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Чехии относительно вторжения российских частей в Украину, переданном УНИАН чешским посольством в Украине.

Чехия считает вторжение вооруженных формирований Российской Федерации на территорию Украины серьезной угрозой миру и стабильности во всей Европе, отметили в МИДе.

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«Шаги Российской Федерации категорически противоречат не только основным нормам международного права, но также идут вразрез с недавним заверением президента Путина на саммите в Минске о его стремлении к мирному урегулированию кризиса на востоке Украины. Поэтому Чехия призывает Российскую Федерацию немедленно вернуть свои воинские формирования с украинской территории», - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Чехия повторно требует от РФ остановить обстрел украинской территории с территории России, прекратить нарастающие поставки тяжелого оружия и снаряжения боевикам и предоставить возможность независимого контроля украинско-российской границы по всей ее длине.