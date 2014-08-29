Die Welt: «Третья мировая война уже идет»

В своей статье «Третья мировая война уже идет», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Манфред Квиринг сообщает, что российские танки стоят перед украинским городом Азовом и угрожают портовому городу Мариуполю. Петр Порошенко, президент Украины, говорит о российском вторжении. Литва в недвусмысленных выражениях призывает Москву вывести свои войска и вооружение из суверенной Украины и прекратить поддержку вооруженных сепаратистов. В заявлении литовского МИД Россию обвиняют в «грубом нарушении основополагающих принципов международного права».

Вряд ли остались еще сомнения, что регулярные российские войска тоже задействованы в Украине, с тех пор, как российские журналисты сообщили о похоронах военнослужащих 76-й воздушно-десантной дивизии, расположенной в Пскове, которые были убиты в середине августа в Украине. Впервые Кремль высказался по этому вопросу и косвенно признал нарушение границы своими солдатами.

Факт прямой российской военной интервенции был подтвержден собственными солдатами, которых схватили в Украине. В Киеве они сообщили, что их приказом отправили «на учения». Министерство обороны России заявило, что солдаты просто «заблудились».

Это щекотливая ситуация, поскольку, согласно российской пропаганде, в Украине сегодня, по примеру своих предков во время Второй мировой войны, идет борьба с «фашизмом». Но предки – тогда по праву – нашли дорогу в Берлин Адольфа Гитлера. А их наследники сбились с пути уже на украинской границе?

Дымовые шашки пропаганды

Это лишь одна из дымовых шашек, которые постоянно взрываются в этом конфликте. Лидер сепаратистов Андрей Захарченко все еще придерживается легенды о том, что повстанцы – это «братья по крови», которые добровольно поспешили на помощь в Восточную Украину.

Российскому телеканалу Россия-24 Захарченко назвал цифру от 3000 до 4000 бойцов из России. Но впервые он также признал, что среди них есть солдаты российской регулярной армии, которые приехали на фронт в их внеслужебное время.

«Они предпочитают проводить свой отпуск не на пляже, а плечом к плечу со своими братьями, которые борются за свободу Донбасса». Кроме того, многие бывшие профессиональные солдаты пришли из России. "Они борются вместе с нами, потому что считают это своим долгом», сказал лидер сепаратистов.

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Многие россияне становятся жертвой этой пропаганды. Так, например, 37-летний Володя, которого репортеры московской оппозиционной газеты "Новая газета" встретили во время своих расследований в лагерях для беженцев на российской стороне границы.

Не служившие в армии добровольно борются против «фашистов»

Эти лагеря используют в качестве центров отступления и баз отдыха для сепаратистов из Украины, которые ищут отдыха между боями. Сепаратисты пересекают границу, в частности на переходе Донецк-Изварино, без проблем в обоих направлениях, прикрываясь конвоем для беженцев, которых они будто бы защищают.

Володя предъявляет журналистам свой российский паспорт. Он из Республики Коми на северо-востоке Европы. Там он работал программистом. Он никогда раньше не был на войне, «я даже не служил в армии». Но потом он увидел новости об Украине. «Было невыносимо смотреть, что творили фашисты». По интернету он записался в добровольцы.

Мышление так называемых повстанцев, которые видят себя «освободителями» Восточной Украины, которую они называют исключительно «Новороссия», более, чем недалекое и затуманенное скомканной российской пропагандой. Борцы за "независимость" псевдо-республик Донецк и Луганск считают, что "фашизм" уже завоевал половину Украины.

«Играли в футбол отбитой головой»

В распространяемых на российском телевидении страшилках сообщается, что в Одессе украинская армия все контролирует и держит порядочных людей в страхе и ужасе. Недавно они отбили милиционеру голову и играли ею в футбол. Другие милиционеры просто смотрели, потому что очень боялись.

Любая попытка возразить, по сообщениям журналистов, крайне агрессивно отклоняется. Алкоголь здесь ни при чём, считают они, «это все только адреналин».

Сепаратисты в спокойном положении за пределами границы считают, что своей борьбой за независимость «Новороссии» защищают Российскую Федерацию. «Война в Украине», на их взгляд, это война против Запада. Если «Новороссия» сдастся, то следующим будет потерян Крым.

«Третья мировая война уже идет»

«И тогда это уже будет война с Россией», считают молодые сепаратисты. Поэтому «Демократическая Республика Донецк» должна победить, поэтому следующими должны быть захвачены украинские города Одесса и Запорожье. На вопрос репортера, хотят ли они начать Третью мировую войну, они ответили лаконично: «Она уже идет».

При этом за их спиной идет совсем другая игра. В тени боев из Украины в Россию добыли высокоспециализированное промышленное оборудование. Таким образом, часть продукции Луганского предприятия «Машиностроитель-43» - обозначение указывает на оборонное предприятие – перевезли в Чебоксары, далеко за Москву.

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Профессор Ханс-Хеннинг Шрёдер, эксперт по России, может здесь только покачать головой. «Я не могу избавиться от ощущения, что Новороссия воспринимает себя как сатиру на Советский Союз: сначала (в Донецке) копия марша немецких военнопленных через Москву в 1944 году, сейчас вывоз советских оборонных предприятий за Урал в1941. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно».