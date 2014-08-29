Военные РФ почти час обстреливали два украинских села после неудачной атаки на пограничников

Вчера российские военные подразделения почти час обстреливали два украинских села после неудачной атаки на пограничников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера в 15.40 в районе украинского села Патриотическое произошел бой между подразделением мобильного пограничного отряда Госпогранслужбы и россиянами, которые пометили своих бойцов белыми повязками на обоих рукавах, а технику - белым кругом. Под натиском пограничников противник отступил в сторону Новоазовска. Через час после боя освирепевшие россияне 50 минут обстреливали из установок «Град» села Безымянное, Самсоново", - сказал Лысенко.

По его словам, в целом на всех участках боев в течение последнего времени силы АТО 35 раз вступали в огневой контакт с террористами в районе населенных пунктов Круглик, Ленинское, Петровское, Майорск, Новобахмутовка, Марьинка, Тоненькое, Березовое, Красная Поляна, Комиссаровка, Георгиевка, Малониколаевка, Авдеевка, аэропортов «Донецк» и «Луганск».