Депутаты предлагают отдавать армии конфискованные сигареты

Соответствующий законопроект №4546а от 28 августа «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно передачи табачных изделий в сферу управления Министерства обороны украины для потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины)» зарегистрирован в парламенте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство предусматривает уничтожение таких конфискованных табачных изделий.

«Военнослужащие, которые сейчас проходят службу в Донецкой и Луганской областях, нуждаются в обеспечении соответствующей категорией имущества (табачными изделиями).

Для экономии государственных средств (как при закупке табачных изделий для военнослужащих, так и при уничтожении остатков табачных изделий, которые хранятся на складах таможен) рациональным является обеспечение воинских формирований табачными изделиями за счет изымаемых государственными органами из оборота на территории Украины и при попытке пересечения границы», - считают депутаты.

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Как сообщал УНИАН, после проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля этого года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С апреля в регионе началась антитеррористическая операция.