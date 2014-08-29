Депутаты предлагают отдавать армии конфискованные сигареты
Верховной Раде предлагают разрешить передавать сигареты, конфискованные Государственной фискальной службой, на нужды украинской армии на время проведения антитеррористической операции или введения военного положения.
Соответствующий законопроект №4546а от 28 августа «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно передачи табачных изделий в сферу управления Министерства обороны украины для потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины)» зарегистрирован в парламенте.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство предусматривает уничтожение таких конфискованных табачных изделий.
«Военнослужащие, которые сейчас проходят службу в Донецкой и Луганской областях, нуждаются в обеспечении соответствующей категорией имущества (табачными изделиями).
Для экономии государственных средств (как при закупке табачных изделий для военнослужащих, так и при уничтожении остатков табачных изделий, которые хранятся на складах таможен) рациональным является обеспечение воинских формирований табачными изделиями за счет изымаемых государственными органами из оборота на территории Украины и при попытке пересечения границы», - считают депутаты.
Читайте такжеСигареты без фильтра подорожают до 10 гривенВ законопроекте предусмотрено, что операции по передаче сигарет военным освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом.
Как сообщал УНИАН, после проведения незаконного референдума в Крыму и аннексии полуострова Россией с апреля этого года на территории Луганской и Донецкой областей орудуют вооруженные боевики, которые финансируются Россией. Они захватывают людей в заложники, убивают их, а также уничтожают инфраструктуру городов Донбасса. С апреля в регионе началась антитеррористическая операция.