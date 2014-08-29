На территории Зуевской ТЭС разорвались два артиллерийских снаряда

Два артиллерийских снаряда разорвались на территории Зуевской ТЭС (входит в компанию ДТЭК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, 28 августа в 12.40 очередному артиллерийскому обстрелу подвергся город Зугрэс, и несколько снарядов разорвались на территории Зуевской ТЭС. Весь персонал станции был эвакуирован в бомбоубежище, раненых и погибших сотрудников нет. Производственные мощности теплоэлектростанции не повреждены. ТЭС продолжает нести нагрузку в объединенной энергетической системе Украины.

Читайте такжеВ Донецкой области снаряды попали на территорию шахты «Комсомолец Донбасса»

В компании напомнили, что предыдущий обстрел ТЭС произошел 25 августа. Тогда в районе угольного склада и мазутонасосной станции разорвались снаряды. Осколками были повреждены мазутный резервуар, выбиты стекла в здании мазутонаносной, выбиты стекла галереи конвейера топливоподачи. Жертв и пострадавших не было.