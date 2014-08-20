Силы АТО изолируют города вдоль реки Северский Донец: боевикам перекрывают путь в Луганск

Силы АТО изолируют города вдоль реки Северский Донец, откуда группы террористов движутся в Луганск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Украинские войска продолжают наступательную операцию, цель которой – разъединить Донецк и Горловку, чтобы прекратить поставки боевой техники и свежих сил», - отметил он.

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Кроме того, по словам спикера СНБО, «силы АТО пытаются изолировать Изварино, Краснодон, Колпаково, Шахтерск, Красный Луч и другие населенные пункты, расположенные вдоль реки Сиверский Донец, поскольку именно оттуда на протяжении последних двух суток фиксировалось движение отдельных групп террористов в Луганск».

«Параллельно украинские военные проводят рейдовые действия по направлению Иловайск-Зугрэс Донецкой области», - добавил Лысенко.