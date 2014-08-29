Боевики ожидают поставки из России ракетных комплексов "Точка-У" - штаб АТО

Террористы ожидают поставки из России тактических ракетных комплексов «Точка-У».

Об этом сообщил в утреннем дайджесте пресс-секретарь АТО Леонид Матюхин.

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«Хочу отметить, что заявления террориста «Беса» о якобы отбитом у Вооруженных сил Украины тактическом оружии «Точка-У» является неправдой», - заявил он.

«Вероятнее всего, в ближайшее время он ожидает поставки данного вида вооружения от своих заказчиков», - сказал пресс-секретарь АТО.