Боевики ожидают поставки из России ракетных комплексов "Точка-У" - штаб АТО
09:52, 29 августа 2014Политика
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Пресс-сектретарь АТО опроверг заявление боевика "Беса" о том, что террористы отбили у армии тактическое оружие "Точка-У".
Иллюстративное изображение: тактический ракетный комплекс "Точка У" / Фальшивомонетчик / wikipedia.org
Террористы ожидают поставки из России тактических ракетных комплексов «Точка-У».
Об этом сообщил в утреннем дайджесте пресс-секретарь АТО Леонид Матюхин.
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«Хочу отметить, что заявления террориста «Беса» о якобы отбитом у Вооруженных сил Украины тактическом оружии «Точка-У» является неправдой», - заявил он.
«Вероятнее всего, в ближайшее время он ожидает поставки данного вида вооружения от своих заказчиков», - сказал пресс-секретарь АТО.
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