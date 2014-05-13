Тымчук о заявлении "Стрелка": террористы теперь опасаются и украинских силовиков, и российских диверсантов

Об этом в своем Facebook написал глава Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, имеются в виду заявления о том, что все "военизированные структуры" на Донбассе должны подчиняться его приказам и распоряжениям, а все "неучтенные" боевики подлежат задержанию, а в случае вооруженного сопротивления - уничтожаются на месте. Отдельные группы террористов, действующие на Востоке страны, приняли заявление "Стелка" на свой счет, и теперь опасаются не только украинских силовиков, но и российских диверсантов", - пишет Тымчук.

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"Сейчас в Славянске дислоцируются порядка 1500 боевиков, блок-посты которых расположены по периметру города. Оборудовано 6 минометных точек. Боевики нашли способы просачиваться через кольцо оцепления подразделений АТО. К примеру, по нашим данным, боевики из Славянска принимали участие в беспорядках 9 мая в Мариуполе, после чего вернулись в Славянск", - отметил он.