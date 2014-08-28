The Wall Street Journal: Киев обвиняет Россию во вторжении

В статье Алана Каллисона под названием «Киев обвиняет Россию во вторжении», опубликованной на сайте газеты The Wall Street Journal, пишется о том, что украинский президент Петр Порошенко в четверг обвинил Россию во вторжении. Надежды на дипломатическое решение конфликта рухнули. Запад стоит перед необходимостью принятия срочного решения.

Согласно Киеву, российские войска захватили портовый город Новоазовск и несколько деревень вдоль границы с Россией, часть усиленного наступления на этом новом фронте.

Порошенко потребовал кризисного заседания Совета Безопасности ООН и Совета Европы, чтобы ответить на «вторжение российских войск в Украину». Он отменил запланированную поездку в Турцию и созвал экстренное заседание своих советников по вопросам безопасности. «Мир должен обратить внимание на резко ухудшающееся положение в Украине», сказал он в Киеве в телевизионном обращении.

Посол России в ОБСЕ отверг эти обвинения. Кремль по-прежнему отрицает, что его армия воюет в Украине.

В западных столицах растет обеспокоенность. Президент Франции Франсуа Олланд пригрозил России дальнейшими санкциями, если Кремль не остановит поставки оружия сепаратистам и не будет уважать суверенитет Украины. «Россия не может претендовать на роль мировой державы в 21 веке и не следовать правилам», сказал Олланд в своем выступлении перед французскими послами. Литовский МИД назвал наступление «очевидным вторжением на территорию Украины вооруженных сил Российской Федерации».

По данным пресс-секретаря, ЕС глубоко обеспокоен последними событиями и призвал Россию прекратить военные действия. Главы государств и правительств в субботу на встрече в Брюсселе будут совещаться по поводу кризиса. Президента Порошенко также там ожидают.

Посол США в Киеве заявил в четверг, что Россия в настоящее время принимает непосредственное участие в боевых действиях в Восточной Украине. Джордж Пайятт написал в Твиттере, «все большее количество российских войск вмешивается непосредственно в боевые действия на территории Украины». Пайятт также написал, что танков и ракетных установок недостаточно, чтобы нанести поражение украинской армии. Россия поставила также свои последние ПВО типа SA-22 в Восточную Украину.

Украинская армия укрепляется в Мариуполе

В первый раз лидер сепаратистов в Восточной Украине также подтвердил, что регулярные российские войска воюют в конфликте. Но солдаты были в стране лишь на короткий срок, во время отпуска. «Я скажу вам откровенно, что на нашей стороне воют активные солдаты, которые не хотят проводить свой отпуск на пляже», сказал Александр Захарченко, премьер-министр самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, согласно докладу государственного российского информационного агентства РИА Новости. «Они среди нас, как братья, которые борются за свою свободу».

Россия отрицает все обвинения в поддержке сепаратистов и отправке своих войск в Украину. Президент России Владимир Путин недавно заявил, что российские десантники, которые были арестованы на территории Украины, «случайно» там оказались.

После отступления украинские войска укрепились в стратегически важном городе Мариуполе. Российское информагентство Интерфакс цитирует высказывание пророссийского повстанца, который утверждает, что город будет захвачен «в ближайшие дни».

Национальный совет по вопросам безопасности и обороны Украины заявил, что нападению на Новоазовск в среду предшествовал обстрел с российской стороны границы. После этого «две колонны российской армии» проникли на территорию Украины. «Российские войска» захватили портовый город и окрестные деревни, также на север в направлении Донецка. Но доказательств Совет не предоставил.

Яценюк требует более жестких мер Запада

До недавнего времени украинская армия имела преимущество над повстанцами и могла оттеснить их к границе в их укрепления в Донецке и Луганске. Но на прошлой неделе, украинская оборона рухнула под контратаками. Есть сообщения, что Россия спешно поставляет солдат и оружие в удерживаемые повстанцами районы. Когда Украина на этой неделе предоставила видео допросов арестованных российских солдат, Москва заявила, что они случайно попали в Украину. Они заблудились во время патрулирования границы.

Украинский премьер-министр Арсений Яценюк призвал западные страны принять более жесткие экономические меры против России, чтобы помочь Украине в борьбе с «агрессией России». Санкций США и ЕС недостаточно. Они и страны Большой семерки должны «заморозить все российские активы и остановить все финансовые операции РФ», пока Россия не отведет свои войска, оружие и агентов из Украины.

Антон Геращенко, советник министра обороны Украины, написал на своей странице в Facebook, что «вторжение регулярной российской армии в Украину – это свершившийся факт». Далее он написал: «Чтобы остановить Путина, страны ЕС, в первую очередь Германия, должны принять решение отказаться от покупки нефти, газа, древесины и другого сырья из России. Остановите выдачу любых кредитов или, даже лучше, заморозьте активы российских государственных предприятий как спонсоров терроризма. Это приведет Путина непосредственно к краю экономической пропасти, за которой рано или поздно последует политическая (пропасть)».