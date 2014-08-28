Die Presse: Москва опровергает планы газовой блокады

Австрийская газета Die Presse сообщает, что через день после встречи на высшем уровне в Минске, Беларусь, на которой шансы на ослабление напряженности частично возросли, Яценюк подогрел конфликт. Украинский премьер разбирается в психологической войне и сделал в среду два заявления.

Во-первых, он демонстративно вышел из партии Юлии Тимошенко «Батьківщина», что сразу же подпитало спекуляции по поводу основания новой партии перед выборами в конце октября. А во-вторых, он предупредил о возможной газовой блокаде со стороны Москвы. У России есть планы, перекрыть зимой газовый вентиль для Европы. Страны ЕС покрывают 30% от потребности природного газа из России, около половины этих поставок проходят в ЕС через Украину.

Российский министр: обязательства по поставкам будут соблюдены

Министр энергетики России Александр Новак очень удивился этому заявлению. Такие утверждения безосновательны, сказал он в среду в Москве. Новак заявил, что Россия прикладывает максимум усилий, чтобы выполнить контрактные обязательства по поставкам газа перед европейскими импортерами, независимо от политических вопросов.

В июне Москва из-за задолженности Киева по платежам прекратила поставки газа в Украину – как и в 2006 и 2009. В Минске президенты Владимир Путин и Петр Порошенко согласились возобновить переговоры по вопросу экспорта газа.

Российский военный конвой

После приватной беседы с Путиным Порошенко объявил о плане прекращения огня. Между тем, появляется все больше признаков прямого вмешательства России в Украину: Киев заявил о вторжении российского военного конвоя в восточной части страны. По данным украинской армии, речь идет о колонне из ста транспортных средств, среди них танки, войсковой транспорт и ракетные пусковые установки. Транспортные средства отмечены треугольником или белым кругом.

Тем временем, бои в Восточной Украине продолжаются. К северу от предполагаемого пересечения границы из России украинская армия, по собственному представлению, убила около 200 сепаратистов и уничтожила танки и ракетные системы. За последние 24 часа в боях погибли 13 украинских солдат, и 36 были ранены.

Спецслужбы Польши также подтвердили, что в Украину были введены регулярные российские регулярные армейские подразделения. Об этом заявил премьер-министр Польши, Дональд Туск, в парламенте в Варшаве. «Проблема Украины – это проблема безопасности Польши», сказал Туск. Болгария также обеспокоена "непосредственой угрозой" со стороны России. Согласно документу с изложением стратегии, София планирует приобретение ракет с большим радиусом действия. На следующей неделе на саммите НАТО Польша, Украина и Болгария будут настаивать на действиях военного альянса.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что второй гуманитарный конвой не будет последним. Но: «Мы не заинтересованы в конфронтации».