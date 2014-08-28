Порошенко ввел в действие секретные решения СНБО

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно решению СНБО, должны быть приняты меры по прекращению экспорта в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией, за исключением космической техники, которая применяется для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

Читайте такжеСБУ доложила Порошенко, что украинские заводы не продают военное оборудование РоссииРяд пунктов решения - под грифом «секретно».

В указе отмечается, что контроль над выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.