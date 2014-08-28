Порошенко ввел в действие секретные решения СНБО
Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 27 августа 2014 года "О мерах по совершенствованию государственной военно-технической политики".
Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.
Согласно решению СНБО, должны быть приняты меры по прекращению экспорта в Российскую Федерацию товаров военного назначения и двойного использования с целью их военного конечного использования Российской Федерацией, за исключением космической техники, которая применяется для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.
Читайте такжеСБУ доложила Порошенко, что украинские заводы не продают военное оборудование РоссииРяд пунктов решения - под грифом «секретно».
В указе отмечается, что контроль над выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.