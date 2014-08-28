Украина должна разорвать дипломатические отношения с РФ и ввести военное положение - Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Антон Геращенко считает, что Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией и ввести военное положение в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, «вторжение регулярной российской армии Путина в Украину - свершившийся факт».

Геращенко подчеркнул, что «государство Украина должно без промедления показать свою позицию по отношению к агрессии России».

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В частности, уверен он, Украина должна разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

Также, по мнению советника главы МВД, необходимо ввести в стране военное положение.

«Ввести де факто военное положение без юридических ухищрений и провести полную мобилизацию всех имеющихся в наличии военных, экономических и кадровых ресурсов для проведения военных действий по выдворению войск РФ из Украины», - заявил Геращенко.

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Кроме того, он считает, что Украина должна публично обратиться к каждой стране, от которой хочет получить помощь.

«Публично обратиться персонально к каждой стране, от которых мы хотим получить помощь, с просьбой нам ее оказать, и таким образом определится, с кем эта страна - с Украиной, с агрессором или ее хата с краю?», - отметил Геращенко.