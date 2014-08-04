Губернатор Херсонщины просит СНБО ввести на территории области военное положение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор заявил сегодня во время пресс-конференции в Херсоне.

По словам Одарченко, тактика Российской Федерации по дестабилизации ситуации в Херсонской области изменилась. Так, весной нынешнего года проходили акции сепаратистского характера, например, митинги за объединение с Российской Федерацией и образование "Херсонской народной республики". Однако подобные акции, по мнению губернатора, не были восприняты населением Херсонской области.

Сегодня же, считает Одарченко, действия вражеской стороны возобновились, и основная цель их - подорвать доверие украинского народа к государственной власти и сорвать мобилизацию.

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«Поэтому областная власть обратилась к Совету Национальной безопасности и обороны Украины с просьбой введения на территории Херсонской области военного положения», - подчеркнул председатель ОГА.

Одарченко уверен, что должна быть построена серьезная структура, которая будет включать милицию, Службу Безопасности Украины, военных и общественность, и которая позволит противодействовать агрессии со стороны России. Построить же такую структуру, по его убеждению, возможно лишь при условии введения военного положения.

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Как сообщал УНИАН, Юрий Одарченко 25 июля подал на имя президента Украины Петра Порошенко заявление об отставке с должности главы Херсонской ОГА. Свою отставку он мотивировал заявлением А.Яценюка об отставке с поста главы правительства и невозможностью, в данной связи, реализовывать видение партии «Батькивщина» относительно дальнейшего развития демократического, правового и социального государства.

Одарченко был назначен на должность председателя Херсонской ОГА указом и.о. президента Украины Александра Турчинова 2 марта 2014 года.

Одарченко на данный момент является народным депутатом Украины, членом парламентской фракции «Батькивщина».