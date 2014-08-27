МИД назвал условия пропуска второго гуманитарного конвоя из РФ

Об этом сообщил директор департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел (МИД) Евгений Перебийнис.

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"Решению относительно целесообразности направления российской гуманитарной помощи должны были бы предшествовать результативные консультации с участием Международного комитета Красного Креста, трехсторонней контактной группы и ОБСЕ с целью выяснения реальных потребностей в такой помощи как по номенклатуре товаров, так и по их количеству, получение четких гарантий безопасности для гуманитарного груза и лиц, которые его сопровождают на той части территории Украины, которая временно находится под контролем незаконных вооруженных формирований, согласование детального маршрута следования груза и модальностей его сопровождения со стороны Международного комитета Красного Креста”, - сказал Евгений Перебийнис.

По его словам, с учетом такой позиции соответствующие консультации со всеми привлеченными сторонами и институтами будут проведены в ближайшее время.

Евгений Перебийнис отметил, что любые дальнейшие поставки гуманитарной помощи могут рассматриваться исключительно в случае выполнения четких и общих для всех условий: осуществление обязательного контроля украинскими пограничными и таможенными органами, передача груза Международному комитету Красного Креста, который с того момента будет отвечать за его доставку, хранение и распределение.

Он также сообщил, что МИД обратил внимание российской стороны на тот факт, что во время предыдущей доставки Россией такой помощи были грубо нарушены международные правила и определенные национальным законодательством Украины процедуры, а также достигнутые договоренности.