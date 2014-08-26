НАТО одобряет идею повторной гуманитарной помощи только при участии Красного Креста

Об этом заявил руководитель информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель, сообщают РИА Новости.

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"Наша позиция не поменялась. Гуманитарная помощь сама по себе – это хорошая идея, но есть международные принципы, которые нужно полностью соблюдать. Изначально говорилось, что такая гуманитарная помощь пойдет, как только будет полная договоренность с украинской стороной и при участии Красного Креста. К сожалению, ни одна основа, ни другая, не были исполнены. Сегодня есть опасение, чтобы это не была попытка пойти тем же самым путем – без участия суверенной страны и без участия Красного Креста. Мы надеемся, что не об этом идет речь", - заявил европейский дипломат.

Как сообщал УНИАН, 22 августа власти России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста отправили колонну грузовиков с гуманитарной помощью в Луганск. Российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.