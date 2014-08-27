ЕС отверг возможность пересмотра текста СА с Украиной

Об этом речь идет в комментарии о переговорной позиции Евросоюза, который предоставлен на запрос "ЕвроПравды" представительством ЕС в Украине.

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"Процесс консультаций о возможных рисках, которые возникают в результате выполнения Соглашения об ассоциации, никоим образом не может привести к возобновлению переговоров о двустороннем соглашении между Украиной и ЕС, то есть о Соглашении об ассоциации (включая зону свободной торговли). Также эти переговоры не влияют на его вступление в силу", - говорится в документе. В своем комментарии Брюссель уточнил, что и ранее уведомлял Москву о своей позиции по этому поводу.

Ранее о возможном пересмотре текста СА заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что текст СА пересматриваться не будет.