На Саур-Могиле погиб командир спецбатальона МВД Темур Юлдашев

Об этом сообщает Lugansk NewsToday в своем "Твиттере". "На Саур-Могиле от пули снайпера погиб Темур Юлдашев. Спасибо, что ты был с нами и боролся за правду до конца!" – говорится в сообщении.

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Напомним, 18 апреля в Луганске было создано подразделение МВД "Темур" для защиты мирного населения от террористов. Командиром батальона являлся Темур Юлдашев. 28 апреля неизвестные в городе Счастье Луганской области похитили организатора спецбатальона Темура Юлдашева. 16 июня он был освобожден из плена. В частности, эту информацию он подтвердил в эфире одного из телеканалов. По данному инциденту было возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса ("незаконное лишение свободы или похищение человека").

На Саур-Могиле от пули снайпера погиб Темур Юлдашев. Спасибо что ты был с нами и боролся за правду до конца! pic.twitter.com/nobktqD2zN — Lugansk News Today (@LUGANSK_TODAY) 27 августа 2014

На своей странице в соцсети журналист, член батальона "Темур" Родион Шовкошитный сообщил некоторые подробности произошедшего: "Только что сообщили. Погиб Иван Журавлев. Один из тех трех героев, кто снял флаг ДНР с горсовета Славянска и поднял над ним украинский. Вместе с ним был убит и Темур Юлдашев. Ваня был тяжело контужен, Темур ранен. К ним на коробочке прорвались спецы. Взяли раненных и повезли в медпункт. Не довезли... Спаслись пару спецов, с ранениями вышедшие из окружения. Остальных террористы попросту добили", - написал он.

"Эта информация некоторое время опровергалась. Сообщалось, что они в плену и живы, что вообще в плен не попадали, что вышли на связь и вот-вот выйдут из окружения. Но подтвердили выжившие спецы сегодня. Скверно, но это война. Тут убивают. Соболезнования родным и близким", - отметил Родион Шовкошитный.