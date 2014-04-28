Командиру спецбатальона в Луганске подбили глаз, но его не похитили - МВД

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, распространенная в соцсетях информация о захвате командира батальона «Темур» не соответствует действительности.

Читайте такжеТеррористы в Славянске взяли в плен около 40 человек - СБУ«Сотрудники спецподразделения отправились к Счастинской школе милиции для прохождения подготовки. В районе автовокзала города Счастье их заблокировали местные жители, возник конфликт, столкновение, в результате которой у Юлдашева подбит глаз. Подчеркиваю, это все предварительные данные, всю информацию уточняем. Но захвата Темура не было!», - заявила Погукай.

По ее словам, на данный момент правоохранители везут сотрудников спецподразделения «Темур» под охраной в Луганск.

Ранее в соцсети Facebook появилась информация, что террористы захватили руководителя батальона «Темур» Юлдашева.

«По Счастью: милиция подтвердила, что Темура Юлдашева, который возглавляет спецподразделение МВД, захватили и якобы везут в СБУ. Подразделение "Темур", около 30 человек, которые ехали на учебу, в окружении пророссийских где-то на въезде в Счастье, за ними выехала милиция. По информации Дорожного контроля, нападавшие были с монтировками и ножами, якобы даже были слышны выстрелы. Чего хотят от или за Темура - пока информации нет», - сообщила на своей странице Юлия Красильникова.

Напомним, 18 апреля в Луганске было создано силовое подразделение «Темур», которое призвано осуществлять защиту мирного населения в непростой политический и экономический период. Командиром батальона является Темур Юлдашев. Подразделения входит в состав спецподразделения «Восток» в Луганской области.