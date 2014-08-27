Доверие к российской власти опускается к точке невозврата - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента политики и коммуникаций МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“В том, что Россия напрямую вовлечена в этот конфликт, думаю, ни у кого в мире уже нет сомнений. Поэтому то, что руководство этой страны продолжает опровергать очевидные вещи, с каждым днем опускает имидж и доверие к российской власти к точке невозврата”, - сказал Перебийнис.

По его словам, говорить неправду, зная, что собеседники имеют перед глазами факты и доказательства, значит сознательно вводить в заблуждение международное сообщество.

Читайте такжеРоссийские СМИ предупредили Путина об ответственности за жертвы среди солдат“Такие вещи не забываются и остаются позорным клеймом на репутации не только конкретных чиновников, но и всего государства”, - добавил Перебийнис.

Как сказал Перебийнис, если ранее российской пропагандистской машине удавалось манипулировать общественным мнением хотя бы в самой России, то сегодня очевидные факты уже не удается скрыть даже там. Он напомнил, что, по информации Комитета солдатских матерей Ставропольского края, на территории Украины погибло 9 контрактников разведывательной группы 18-й мотострелковой бригады.

Кроме того, в региональных СМИ России появились фотоматериалы закрытого захоронения двух контрактников из Псковской 76-й воздушно-десантной дивизии.

“Возмущение и протесты российского общества против участия российских военных и наемников в боевых действиях на Донбассе растут”, - заявил Перебийнис.

По его словам, российская общественность уже сегодня ставит перед российскими властями вопрос об участии России в конфликте.