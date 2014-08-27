Савченко возмущена материалами следствия, суд объявил перерыв – адвокат

Об этом в Twitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

В частности, по словам Фейгина, причиной перерыва судебного заседания стало желание Савченко ознакомиться с материалами ходатайства следствия.

Читайте такжеПорошенко договорился с Путиным об освобождении заложников"Сильно возмущается", - прокомментировал адвокат реакцию своей подзащитной на содержание документов.

Надежда знакомится с материалом ходатайства следствия, по поводу чего был объявлен перерыв. Сильно возмущается. - Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Фейгин также отметил, что следствие не имеет четких доводов вины подсудимой.

"На каждый наш довод о доказательствах, полученных защитой в Украине, беспомощное блеянье..." – написал он.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины, в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.