ООН: Боевики на востоке Украины виновны в убийствах, похищениях и пытках

Пророссийские боевики, которые действуют на востоке Украины, причастны к многочисленным нарушениям прав человека включительно с убийствами, похищениями и пытками. Они также имеют «стабильные поставки» современного оружия и боеприпасов.

Об этом говорится в докладе миссии наблюдателей ООН, которая состоит из 34 человек, информирует Радио Свобода со ссылкой на Reuters.

От начала боев в середине апреля число погибших возросло по меньшей мере до 2200 человек. Ежедневно в среднем погибает по меньшей мере 36 человек, отмечают эксперты.

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«Вооруженные группы и далее прибегают к физическим и психологическим пыткам, жестокому обращению, казни, убийствам, похищениям и другим серьезным нарушениям прав человека», - утверждают авторы доклада.

По данным экспертов ООН, в плену боевиков в период с 16 июля до 17 августа находились по меньшей мере 468 человек.