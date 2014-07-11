Amnesty International собрала доказательства пыток на Донбассе

Об этом говорится в сообщении правозащитников на их сайте. Его цитирует "Радио Свобода".

Amnesty International составила список из ста гражданских лиц, которые были захвачены в плен сторонами конфликта. ООН сообщила о 222 похищениях людей на территории Украины в течение последних трех месяцев, Министерство внутренних дел имеет данные о полутысячи таких случаев.

Большую часть похищений совершают вооруженные сепаратисты, сообщил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.

Чаще всего людей задерживают по политическим мотивам, но есть факты, когда похищение и пытки используются вооруженными группами для терроризирования местного населения или с целью получения выкупа.

Правозащитники приводят конкретные примеры пыток на востоке Украины. 19-летний проукраинский активист Александр был похищен пророссийскими боевиками в Луганске, его избивали в течение суток. Парня отпустили, взяв с его отца выкуп в 60 тысяч долларов.

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Участница акций за единство Украины Анна рассказала Amnesty International, что в плену ее заставили собственной кровью написать сепаратистский лозунг на стене камеры.

16-летний пророссийский «стример» Влад в Мариуполе, который разместил в сети видео о действиях украинской армии, рассказал после освобождения об избиении и пытках. Он говорит, что его заставили писать «обращение к народу Украины» и выкрикивать украинские националистические лозунги.

Amnesty International призывает обе стороны конфликта прекратить пытки и похищения людей, а власти Украины создать единый реестр таких инцидентов и тщательно расследовать каждый из них.