Financial Times: В НАТО считают, что Москва отвлекает внимание конвоем от наращивания войск

Генеральный секретарь НАТО предупредил о том, что псевдогуманитарный конвой Кремля для восточной Украины, возможно, служит прикрытием для того, чтобы отвлечь внимание Запада от наращивания регулярных российских войск в Украине, сообщается в статье Питера Шпигеля и Романа Олеарчика под названием «Москва может использовать конвой, чтобы отвлечь внимание от наращивания войск, считают в НАТО», опубликованной в британской газете Financial Times.

Андерс Фог Расмуссен сказал, что он обеспокоен военными успехами украинской армии в борьбе с сепаратистами в Донбассе, поскольку это может спровоцировать Кремль к усилению прямого противодействия с украинскими силами, что приведет к еще большей эскалации конфликта, в ходе которого были убиты уже около 2 тыс. человек.

«Нет сомнений в том, что целью такого подхода с использованием конвоя является, по меньшей мере, отвлечь внимание от, возможно, более открытых военных операций», – сказал г-н Расмуссен в интервью Financial Times. «Основная причина, по которой я сейчас немного больше обеспокоен, это то, что успехи украинских военных на востоке страны могут побудить россиян усилить поддержку сепаратистов разными способами».

Он сказал, что среди доказательств, которые свидетельствуют о том, что Россия увеличила вмешательство своих военных в конфликт, есть доклады «из нескольких источников» о том, что российская артиллерия обстреливает позиции украинских военных как внутри Украины, так и с территории России. Расмуссен также сообщил, что Россия продолжает наращивать войска вдоль границы.

Киев в понедельник обвинил Москву в открытии еще одного фронта в войне между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами, утверждая, что Россия направила колонну танков и бронемашин через южную границу в районе города Новоазовск на побережье Азовского моря. Украинские пограничники разгромили колонну, сообщили украинские власти.

Украинские чиновники утверждают, что у них появилось еще больше доказательств вмешательства России и её поддержки повстанцев.

«Была задержана группа российских солдат, воюющих против наших сил в окрестностях Донецка», – сказал Александр Данилюк, советник министра обороны Украины. «Восемь из них признались, что они с 98-й гвардейской дивизии 331-го парашютно-десантногополка РФ. Они подтвердили, что прибыли в восточную Украину с приказом от своих командиров атаковать позиции украинских сил», – добавил он.

Заявление г-на Расмуссена, сделанное за неделю до саммита НАТО в Уэльсе, на котором члены Альянса должны прийти к соглашению о развертывании дополнительных войск в странах, граничащих с Украиной и Россией, прозвучало после того, как Москва заявила, что собирается направить в Украину второй гуманитарный конвой.

Г-н Расмуссен сказал, что поскольку Кремль не выполнил все условия, и представители Красного Креста не смогли осмотреть первый конвой, который въехал в Донбасс в пятницу, возник вопрос о том, действительно ли Россия с помощью этих грузовиков снабдила сепаратистов, которых она поддерживает. Этот же вопрос остается открытым в отношении нового конвоя, о котором сообщил г-н Лавров.

«Нельзя исключать возможность того, что эти так называемые гуманитарные операции являются прикрытием для военного вмешательства», – сказал глава НАТО, отметив, что Киев уже поставляет гуманитарную помощь в регион. «Главный вопрос по-прежнему в том, действительно ли это гуманитарная помощь или это повторное снабжение вооруженных сепаратистов в восточной Украине. Если им нечего скрывать, почему тогда они отказываются от сотрудничества с Красным Крестом?»

Несмотря на обвинения НАТО относительно конвоя и наращивание военной мощи Россией, г-н Расмуссен сказал, что основные последствия для Кремля, скорее всего, будут экономическими, а не военными, так как Запад рассматривает вопрос о новых санкциях.

Тем не менее, он отметил, что на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе, будет рассмотрен вопрос о мерах, направленных на увеличение обороноспособности в странах, граничащих с Украиной и Россией.

Хотя Альянс вряд ли удовлетворит просьбы поляков об увеличении количества баз в регионе, г-н Расмуссен сказал, что дополнительные силы НАТО будут располагаться там «столько, сколько потребуется». Союзники также могут согласиться на улучшение инфраструктуры в этих странах, чтобы они имели возможность принять «передовые силы», которые могли бы помочь предотвратить продвижение российских войск. Такие усовершенствования будут включать в себя создание оперативного штаба и модернизацию баз.

«Вы увидите, что присутствие НАТО на востоке Европы будет более заметным в будущем, – сказал он, – и это является прямым следствием поведения России».