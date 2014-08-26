Spiegel: О чем на самом деле будет идти речь на саммите в Минске

В своей статье «О чем на самом деле будет идти речь на саммите в Минске», опубликованной на сайте журнала Spiegel, Кристиан Нееф пишет, что Киев находится под давлением со всех сторон: Россия хочет сохранить Украину в сфере своего влияния. Запад, прежде всего Германия, хочет положить конец конфликту, чтобы снова вступить в диалог с Россией. Солидарность ЕС с Украиной остается в узких пределах, понимание процессов в Восточной Украине тоже. Это делает запланированную поездку в Минск очень непростой для президента Порошенко.

О чем будет идти речь в обсуждениях или в дальнейших переговорах?

• Экономически Украина во все более сложном положении, но она не «распадается», как часто пишут в Германии. Чтобы это понять, важно взглянуть на размеры войны в Восточной Украине: уже в Днепропетровске, столице соседней Донецку области, нет и следа войны, которая проходит в 250 километрах отсюда. И в эти августовские дни тысячи людей каждый вечер идут на прогулку по набережной Днепра, чтобы поужинать в ресторане или развлечься в барах.

• Захваченная повстанцами область составляет всего лишь один процент от всей территории Украины. Даже если рассматривать Донецкую и Луганскую области как целое - то есть, те области, население которых в мае высказывалось за автономию – то это все равно только девять процентов страны, где есть сопротивление правительству. Об этом в Германии, в основном, забывают.

• Эту градацию обязательно нужно демонстрировать, когда такие люди, как Зигмар Габриэль (Социал-демократическая партия Германии), требуют «федерализации» Украины. Да, предположительно 70% населения двух областей в мае проголосовали за автономию своих регионов, но надежных данных нет. Но этот референдум не имеет ничего общего с вооруженным восстанием, которое сепаратисты начали весной и которое переросло в войну. Повстанцы проникли в города только после референдума, они не представители интересов населения. Это проявляется уже в том, что только некоторые жители Донецка и Луганска последовали их призывам вступить в их, так называемое, народное ополчение. Повстанцы ведут войну, которая не является «народным восстанием», как они утверждают, эту войну принесли туда с помощью России.

• Децентрализация и больше автономии для Донецкой и Луганской областей – это разумная цель, Киев это пообещал. Федерализация – то есть, дальнейшее отделение областей – не имеет смысла, так как утверждение повстанцев, что Донбасс до сих пор поддерживает и финансирует Украину, не соответствует действительности. Эта легенда сейчас упорно сохраняется в Донецке. Экс-президент Виктор Янукович, который также родом из этой области, старательно ее лелеял. На самом деле, Киев уже много лет дает дотации на нерентабельные шахты Донецкого бассейна. Самостоятельно Восточная Украина никогда бы не справилась. Федерализация была бы на руку только России – тогда она могла бы и дальше использовать регион, как источник волнений против правительства в Киеве.

• Крым потерян на неопределенное время, но для национального самосознания он остается неотделимым. Требование вернуть аннексированный полуостров Порошенко должен будет сохранять, если он когда-нибудь все-таки захочет изменить существующее положение. Немецких политиков, которые требуют отказа от Крыма, чтобы успокоить Россию, ему нельзя слушать – это было бы политическим самоубийством. Франции потребовалось 47 лет, чтобы вернуть Эльзас-Лотарингию.

• ЕС требует прекращения огня любой ценой, Москва, конечно, тоже. На это Киев пойдет только тогда, когда будет закрыта граница с Россией – то есть, в Украину больше не будут привозить никаких российских добровольцев и никакого оружия. В последние дни война стала еще более жесткой. Украинская армия терпит поражение за поражением, в то время, как повстанцы чудом выдерживают численное превосходство. Без российской поддержки это было бы невозможно. Если бы Порошенко решился на новое перемирие, повстанцы смогли бы перевести дух, перегруппировать силы и получить новые поставки российского оружия – так как около ста километров от границы с Россией до сих пор под их контролем. Россия по-прежнему отрицает нарушение границы. Это демонстрирует ключевую роль Запада: если он не сможет заставить Путина пойти на уступки, то война будет продолжаться до зимы.

• Наиболее важный знак Москве Порошенко уже дал: Украина не вступает в НАТО, а стремится, по возможности, к нейтральному статусу. Большего Путину не следует ожидать от Украины. Президенту России следует хорошо осознать одно: Хотя он и выиграл Крым, остальную Украину он потерял. Война на востоке сплотила украинцев, и это породило то, чего раньше им не хватало: украинское национальное самосознание. В Харькове и Днепропетровске, двух больших городах, которые ранее имели тесные отношения с Россией, теперь везде можно увидеть украинские цвета. В Харькове один пожилой человек сказал мне, что он до недавнего времени все еще хотел возвращения Советского Союза. Но после того, что происходит сейчас в Крыму и Восточной Украине, он хочет только одного: более тесных отношений с Западом.