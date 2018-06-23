Хитрый лис Николай Янович открестился от общего ребенка

Экономика 101, напомню, это начальный курс экономики в американских колледжах, во время которого будущие бакалавры осваивают азы спроса и предложения, безработицы и инфляции, национальных счетов и рыночного ценообразования. Именно в такой курс превратил расширенное заседание парламентского Комитета по вопросам финансов его глава Николай Азаров – кинозал на Банковой 6-8 был на две трети заполнен студентами Национального экономического университета. Впрочем, в тот день многих студентов, очевидно, волновали значительно более важные вещи – они группками оставляли зал прямо во время речей высоких представителей теневого правительства.

Хитрый лис Николай Янович, я просто убежден, предусмотрительно и умышленно назначил Комитетские слушания именно на тот день, когда Госкомстат обнародовал данные по январской инфляции. И тема была подобрана соответствующая: «Основные направления денежно-кредитной политики и антиинфляционные мероприятия». И две цифры – 2,9 процента месячной инфляции и 19,4 за последние 12 месяцев – развели докладчиков по разные стороны экономических реалий. Оппозиция хаяла правительство, замалчивая, что зажгла инфляционный костер именно она, а правительственные чиновники и коалицианты (впрочем, представитель Минфина не проронил ни слова) исповедались в чужих грехах. Бесспорным фактом оставалось одно – инфляционное чудовище, вызванное к жизни предыдущим правительством и все еще не посаженное на цепь их преемниками, в одном только январе сожрало 4,9 миллиардов гривен – то есть 2,9 процентов тех 168,5 млрд гривен, которые украинцы накопили на банковских депозитах. Конечно, это без учета наличности, которая лежит у нас в кошельках. Арифметической задачкой, на сколько снизила покупательную способность украинцев двеннадцятимесячная инфляция в 19,4 процентов, займитесь самостоятельно вместе со своим ребенком, предложив ему выполнить это в виде факультативного задания.

Николай Янович Азаров наотрез открестился от того, что январская инфляция в 2,9 процента – это общее дитя двух правительств. Послушать его, так вся она спровоцирована тем, что наличные социальные выплаты в январе на шесть миллиардов гривен превысили соответствующие ассигнования в декабре. И что только не делал Нацбанк – и на пять процентов сжал денежную массу, и стерилизовал 12 миллиардов гривен – однако инфляционный джин таки вырвался из бутылки. А вот правительство Януковича, напомнил его бывший первый вице-премьер, непрестанно заботилось об увеличении товарного предложения, обеспечив, в частности посевы озимых в полтора раза больше, чем в 2006 году. Капусту не вспоминали. Вот только урожай этот не дали собрать. Кроме удачного урожая, были в деятельности экс- правительства и другие антиинфляционные планы, которые ему не дали осуществить. Именно эти действия Николай Азаров предложил в проекте решения комитета как наказ новому правительству:

* Не вымывать оборотные средства предприятий путем затягивания с возмещением НДС (ведь правительство Януковича-Азарова было в этом вопросе образцом) и путем отмены векселей (в 2007 году сумма непогашенных векселей на одну лишь нефть составила 400 млн. гривен)

* Ориентироваться на сокращение внешнего государственного долга (сокращать придется именно долг, наращенный правительством Януковича);

* Установить ограничение прямого вмешательства государства в политику ценообразования (в исполнении Николая Яновича этот тезис звучит особенно пикантно)

· Признать долг правительства НБУ государственным долгом и оформить его ценными бумагами ( что мешало это сделать предыдущему правительству?)

Однако из уст Николая Яновича прозвучало и несколько интересных вещей, на которые нельзя не обратить внимание. Прежде всего, он не мог не заметить, что уже в январе Нацбанк пошел правительству навстречу и перечислил в бюджет рекордные 953 млн. грн (из тех, 3,8 млрд, которые определены нынешним бюджетом). Эта статистика действительно представляет интерес для сравнения. А сравнив, можно таки согласиться с Азаровым, что чуткость Нацбанка к потребностям правительства особенно трогательна, и именно эта покладистость монетарной власти, среди прочего, позволила власти исполнительной патетически отчитаться о перевыполнении январских бюджетных поступлений ( сравним поступления в бюджет от превышения валовых доходов над расходами Национального банка Украины, в миллионах гривен).

январь 2003 – 0 январь 2004 – 52 январь 2005 – 308 январь 2006 – 107 январь 2007 – 0 январь 2008 – 953 Согласился также Азаров с утверждением, что 400 миллионов долларов, перечисленных правительством Тимошенко Сбербанку в январе на выплату обесцененных сбережений, источником своим имеет внешние заимствования, осуществленные предшественниками. Вот такая ирония судьбы – на Ирландской бирже Азаров размещал евробонды, чтоб на средства от них Ю.В добывала себе рейтинг. В свойственной ему манере Николай Янович опустился до пренебрежительных, как для политика, терминов, которые или были не замечены, или не подхвачены присутствующей в зале прессой. «Мы собирали эти деньги эквивалентом в 12 миллиардов гривен не для того, чтобы их разбазаривать-растрынькивать», - вот так опытный седовласый политик высказался о популярной среди электората, в том числе и донецкого, программе восстановления из пепла утраченных сбережений.

По стечению обстоятельств, метр регионалов уже через полчаса (правда, тактично) поучал юную депутатку от НУ-НС Лесю Оробец, как нужно выражаться политику и не допускать проколов. Именно выступление главы подкомитета по вопросам базового образования Комитета ВР по вопросам образования и науки, а не речи Николая Яновича и почтенных экономистов Гееца и Яременко, представителей Всемирного Банка и МВФ, было признано самым резонансным событием слушаний. По крайней мере, о макроэкономических установках 18-го номера списка Нашей Украины, которые были чеканно произнесены то ли от имени фракции, или от имени Президента, все только и шумели в кулуарах. Леся Оробец четко зачитала (очевидно, написанный помощниками) текст, в котором были ссылки на оценку украинской макроэкономической ситуации и от Reuters, и от Standard and Poors. И заметно запуталась в своих ответах на вопрос Азарова и Гееца. Неужели в «Нашей Украине», не учитывая Президента, уже настолько плохо с макроэкономистами?

Поэтому по завершению заседания думалось почему-то не о костлявой руке инфляции, а о гримасах украинской избирательной системы с ее закрытыми партийными списками.

Станислав Голубенко