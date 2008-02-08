В НУ-НС указали, что потеряет Тимошенко, если проигноритует требования Ющенко

Правительство должно немедленно выполнить поручение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО относительно преодоления инфляции.

Как сообщает сайт “RAZOM”, об этом сегодня во время парламентских слушаний заявила народный депутат (фракция НУ-НС) Леся ОРОБЕЦ.

"Удерживание 10% уровня инфляции - это не просто игра в цифры. Это вопрос контроля над ситуацией. Не случайно эксперты инфляцию более 10% квалифицируют как галопирующую", - сказала Л.ОРОБЕЦ.

Она обратила внимание коллег на то, что за последний месяц произошел рост темпа инфляции на 0,8%.

"В то же время, Президент ЮЩЕНКО считает возможным удержать инфляцию в этом году на уровне до 10%, если не выводить дефицит госбюджета за пределы 1,5-2% ВВП", - сказала она.

Для этого, отметила депутат, по меньшей мере правительству следует безотлагательно выполнить требование главы государства относительно разработки программы антиинфляционных мер, согласованной с различными государственными институтами.

"Разработать четкие сроки подготовки программы антиинфляционных мер, перечня конкретных рыночных мер с индикаторами успеваемости, прогнозного показателя инфляции на 2008 год с помесячной детализацией, просчитать вероятные инфляционные риски и меры по минимизации этих рисков с их соответствующим обоснованием - вот задание правительству на ближайший период", - считает депутат.

"Если правительство потеряет время и проигнорирует требования Президента, оно может утратить не только перспективу, но и достигнутое", - считает Л.ОРОБЕЦ.