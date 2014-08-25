За сутки в зоне АТО погибли 4 военных, 31 получил ранение

За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 4 украинских военнослужащих, 31 получил ранение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«За последние сутки погибли 4 военнослужащих, 31 получил ранение», - сказал Лысенко.

По его словам, украинские военные вели позиционные бои и отбивали контратаки боевиков в предместьях Луганска, Донецка и Иловайска.

Лысенко также сообщил, что в течение суток силы АТО 39 раз вступали в боевые столкновения с террористами.