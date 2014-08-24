Вблизи Попасной боевики пытались захватить блокпост Нацгвардии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, около 22.45 террористы осуществили попытку вооруженного проникновения на один из блокпостов Нацгвардии вблизи Попасной. Попытка захвата блокпоста боевиками была успешно отражена.

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Военнослужащие взяли в плен двух террористов и передали их правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.