Вблизи Попасной боевики пытались захватить блокпост Нацгвардии
15:45, 24 августа 2014Политика
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Вблизи города Попасная Луганской области бойцы Национальной гвардии отразили нападение и взяли в плен двух террористов.
REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, около 22.45 террористы осуществили попытку вооруженного проникновения на один из блокпостов Нацгвардии вблизи Попасной. Попытка захвата блокпоста боевиками была успешно отражена.
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Военнослужащие взяли в плен двух террористов и передали их правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.
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