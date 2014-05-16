В Мариуполе обстреляли блокпост Нацгвардии: под пули попали журналисты
02:32, 16 мая 2014Политика
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На въезде в Мариуполь террористы совершили нападение на блокпост Национальной гвардии.
В Мариуполе обстреляли блокпост Нацгвардии / REUTERS
Под обстрел попали журналисты, информирует 5 канал.
Перестрелка произошла около 22:00 и длилась около 15 минут, сообщила журналистка Ирина Герасимова.
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Обстрел из автоматического оружия совершили со стороны города.
Раненых или убитых среди украинских силовиков нет. Журналисты не пострадали.
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