В Мариуполе обстреляли блокпост Нацгвардии: под пули попали журналисты

02:32, 16 мая 2014
Политика
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На въезде в Мариуполь террористы  совершили  нападение на блокпост Национальной гвардии.

REUTERS

Под обстрел попали журналисты, информирует 5 канал.

Перестрелка произошла около 22:00 и длилась около 15 минут, сообщила журналистка Ирина Герасимова.

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Обстрел из автоматического оружия совершили со стороны города.

Раненых или убитых среди украинских силовиков нет. Журналисты не пострадали.

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