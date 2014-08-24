В Донецке боевики проверяют у населения документы, в город пропускают только с регистрацией
В Донецке продолжаются обстрелы, повреждены котельные.
В Донецке продолжаются обстрелы, повреждены котельные в Калининском районе, террористы пропускают в город людей только с местной регистрацией.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
Читайте такжеДонецк снова подвергся массированному артобстрелу – погибли три мирных жителя
На въездах в город боевики террористической организации «Донецкая народная республика» проверяют документы и пропускают людей, имеющих исключительно донецкую регистрацию. Как сообщают жители, активная проверка документов идет сегодня во всех районах.
В Донецке продолжаются обстрелы, наибольшее количество сообщений поступает от жителей Ленинского района. По адресам выехали дежурные бригады ГСЧС и кареты скорой помощи.
В Киевском районе остановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 6.