В Донецке боевики проверяют у населения документы, в город пропускают только с регистрацией

В Донецке продолжаются обстрелы, повреждены котельные в Калининском районе, террористы пропускают в город людей только с местной регистрацией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

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На въездах в город боевики террористической организации «Донецкая народная республика» проверяют документы и пропускают людей, имеющих исключительно донецкую регистрацию. Как сообщают жители, активная проверка документов идет сегодня во всех районах.

В Донецке продолжаются обстрелы, наибольшее количество сообщений поступает от жителей Ленинского района. По адресам выехали дежурные бригады ГСЧС и кареты скорой помощи.

В Киевском районе остановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 6.