В Донецке продолжаются обстрелы: снаряды попали в торговые центры, есть раненые и погибшие

Сегодня днем в центре Донецка в результате артобстрелов пострадали семь человек, количество погибших уточняется.

Как сообщили УНИАН в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации, сегодня в результате обстрела центра Донецка (район городской прокуратуры) 7 человек получили осколочные ранения разной степени тяжести. Данных о погибших нет.

Читайте такжеНа Донетчине в результате артобстрелов погиб один мирный житель, 11 - ранены

В пресс-службе Донецкого горсовета информируют, что в 12.00 артобстрелу подвергся частный сектор в Куйбышевском районе. Пострадали дома, расположенные за торговым центром "Империя Мебели". Есть информация о двух погибших мирных жителях.

Также согласно информации горсовета, в районе 12 часов 50 минут в результате попадания снарядов были повреждены торговый центр "Планета" и торгово-офисный центр "Грин Плаза", расположенные на пересечении улицы Артема и Садового проспекта. Есть погибшие люди, количество которых в данный момент уточняется.

Читайте такжеБолее тысячи жителей Донецкой области потеряли жилье

На месте работают бригады МЧС. Движение трамваев по маршруту №1 и троллейбусов №2 не осуществляется.