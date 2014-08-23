Меркель пообщалась с мэрами украинских городов и дала совет Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы развития местного самоуправления и отношений между городами-побратимами Киева в Германии.

Об этом мэр Киева сообщил в комментарии журналистам после встречи с канцлером, сообщили УНИАН в пресс-службе Кличко.

“Разговаривали с госпожой Меркель о Киеве, о самоуправлении, о контактах с Германией, о проблемах, которые существуют, и направлениях, в которых ФРГ может помочь, о развитии отношений между городами-побратимами. Госпожа канцлер сказала, что обратится к правительству Германии и бургомистров, чтобы была большая поддержка Украины, и мы смогли почувствовать помощь в реализации реформ, которые ждут украинцы”, - отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что визит канцлера Германии в украинскую столицу - это хороший сигнал, позиционирование отношения к Украине и ее поддержка.

По словам Кличко, Меркель призвала его активно использовать немецкие контакты для развития Киева и внедрения реформ.

“Госпожа канцлер обратилась ко мне: Виталий, у тебя неплохие контакты в Германии, тебя все знают, пожалуйста, используй их. И я, конечно, буду это делать”, - сказал Киевский городской голова.

Кличко также рассказал, что во время встречи обсуждался вопрос стабилизации ситуации в Украине и прекращения боевых действий на востоке между украинскими военными и террористами, которых поддерживает власть РФ.

Мэр Киева заверил канцлера ФРГ, что киевляне не остаются в стороне и активно помогают как военным, так и мирным жителям, которые находятся в зоне АТО.

“Много волонтеров, которые поддерживают нашу армию финансово, закупают продукты, лекарства. Сформировано несколько батальонов киевлян, которые сейчас на передовой защищают территориальную целостность и независимость Украины”, - подчеркнул Киевский городской голова.

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Во встрече с канцлером Германии также приняли участие мэры Запорожья, Донецка, Львова, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

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