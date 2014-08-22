НАТО: Россия ввела артиллерийские подразделения в Украину и обстреливает военных

"С середины августа НАТО получает многочисленные сообщения о прямом участии российских сил "включительно с использованием сил спецназа и десантных подразделений на востоке Украины", - заявила пресс-секретарь НАТО.

"Российская артиллерийская поддержка - как с территории России, так и с территории Украины - используется против вооруженных сил Украины“, - отметила Лунгеску, сообщает Голос Америки.

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В пятницу генеральный секретарь НАТО АндерсФоґ Расмуссен также осудил вторжение в Украину "гуманитарного" конвоя России.

"Это является вопиющим нарушением Россией международных обязательств, включительно со сделанными ею недавно в Берлине и Женеве, и последующим нарушением суверенитета Украины со стороны России. Это может только углубить кризис в регионе, которую сама Россия и создала и продолжает разжигать. Подобное игнорирование международных гуманитарных принципов вызывает еще больше вопросов по поводу того, что является целью этого конвоя - поддержка гражданских, обеспечения вооруженных сепаратистов", - сказал Расмуссен.

Генеральный секретарь НАТО также заявил об использовании Россией артиллерии против украинских военных как с собственной территории, так и с территории Украины. Он также обратил внимание на скопление российских войск на границах Украины.

"Я решительно призываю Россию не прибегать к дальнейшим провокативным действиям", - отметил Расмуссен.