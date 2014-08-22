Шкиряк: "Гумконвой" Путина имеет провокационную цель, чтобы оправдать полномасштабное вторжение

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Главная преступная идея военного "гумконвоя" Путина - это спровоцировать атаку со стороны сил АТО, чтобы в дальнейшем оправдать возможное полномасштабное вторжение в Украину войск РФ, которые в большом количестве находятся на разных участках границы с Украиной», - написал Шкиряк.

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Он считает, что «нельзя исключать сознательную вооруженную провокацию, когда эту колонну атакуют сами российские военные, обвинив в этом украинскую сторону».

Советник отмечает, что лидеры стран на всех континентах должны осознавать, что российский президент Путин - не остановится в своих действиях, а поэтому должны «действовать адекватно, всячески поддерживая Украину».

«В том числе речь идет о немедленном предоставлении нам прямой военной помощи со стороны западных партнеров. Дипломатия - это хорошо и правильно, международные институты должны делать все ради мирного урегулирования конфликта, но.... Ежедневно мирные люди погибают от рук кровавого российского агрессора. Время "ч" уже давно наступило...», - убежден Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 августа, власти России без согласования с Украиной и Международным комитетом Красного Креста решили отправить колонну грузовиков с так называемой «гуманитарной помощью» в Луганск.

После этого СМИ сообщили, что российские грузовики пересекли российско-украинскую границу через украинский контрольно-пропускной пост "Изварино", который находится под контролем пророссийских боевиков.

Председатель СБУ Валентин Наливайченко назвал въезд российской колонны прямым военным вторжением России на территорию Украины: “Мы называем это прямым вторжением под циничным прикрытием Красного Креста. Это военные автомобили, это военнослужащие с документами прикрытия. Там в роли водителей находятся военные, обученные на конвойные функции, на управление боевыми машинами, танками и артиллерией. Транспорт из этой колонны будет применен для перевозки артиллерии, а значит, против мирного населения”.