Минобразования формирует рейтинг вузов: “двоечники” будут закрываться...

Корреспонденту УНИАН удалось побывать на закрытом мероприятии, где обсуждалась судьба не только отечественных вузов, но и всего образования. Заместитель министра Михаил Степко представил ректорам и проректорам крупнейших украинских университетов проект рейтингового оценивания результативности деятельности вузов. Этот проект министерства образования предусматривает оценку деятельности вузов по тринадцати тематическим направлениям. И уже в следующем году вузы будут серьезно оценивать и по тому, сколько на их кафедрах академиков и профессоров, и по эффективности структуры и по тому, сколько там учится студентов.

Михаил Филимонович, как сегодня абитуриенту выбрать хороший вуз?

У нас не было ранее квалифицированной оценки вузов, которую мы бы готовили для общественности. А общество нуждается в беспристрастной государственной оценке. Первая попытка такой оценки была сделана в 1993 году. Ее результаты были вынесены на коллегию ректоров и реакция руководителей вузов была разной. Одни ректоры, увидев, что они от кого-то отстают по каким-то показателям, сразу же звонили проректорам и спрашивали: что мы делаем не так? Другие ректоры считали, что допущена ошибка в оценке, третьи ректоры спорили о коэффициентах тех или иных показателей. В этом году мы повторили эту попытку, но пока еще не выносили в широкую общественность, а раздали ректорам, чтобы они поняли, как это будет делаться. Украина давно нуждается в каком-то виде создания рейтинга университетов. Рейтинг, который разработала рабочая группа Министерства образования, мы создаем для информирования общественности, главным образом: для абитуриентов.

У нас есть так называемые Национальные высшие учебные заведения. Звучало много критики относительно того, как и кто попадал в этот список. Конечно, есть беспрекословные вузы-лидеры, которые туда попали за реальные достижения, и это было на основании общественного мнения. Но было и такое, когда университеты становились Национальными даже без визы министра. Мы где-то проворонили этот момент. Вопросы возникают и в дальнейшем: каким-то образом этот вуз звание национального получил, но нужно посмотреть, не снизил ли он показатели, все ли нормально с его научным уровнем. Рейтинги также нужны, чтоб оценить соответствие того или иного вуза высокому статусу Национального. Если завтра какой-то вуз останется на предпоследнем месте, то уместно ставить вопрос, заслуживает ли он на статус Национального?

Непопулярные вузы будут закрываться?

Мы не делим на популярных и непопулярных. Но если рейтинг будет низким, то впоследствии эти вузы будут сами по себе чувствовать нехватку абитуриентов и сворачивать свою деятельность. В Министерстве образования пока еще есть единственный рычаг влияния - аккредитационный процесс. Не прошел вуз аккредитацию, мы можем изъять лицензию, но прекращается не деятельность вуза, а деятельность по одной из программ, потому что мы не можем давать возможность обманывать людей. На прошлой Государственной аккредитации мы закрыли много подразделений как государственных, так и не государственных вузов. Мы не можем терпеть, когда на пятьдесят миллионов населения у нас триста сорок учебных заведений, во Франции, стране с такой же численностью населения есть всего семьдесят университетов. Наши университеты маленькие, не мощные, узко профильные, и постепенно, в том числе и за счет рейтингов, мы должны как-то структурировать этот процесс. Возможно, будут создаваться региональные университеты, которые объединят меньшие вузы. Прав ректор аграрного Университета, который говорит, что он, ректор мощного университета, ради того, чтобы подготовить магистра, объединяет усилие кафедр, а у нас некоторые ректоры государственных вузов говорят: мы будем выпускать всех магистров. Я спрашиваю: и сколько процентов из бакалавров пойдет в магистры. Он говорит: все. Не буду называть имя этого ректора, он у нас зачастую выступает с такими непродуманными заявлениями. Такого быть не может, магистр - это поштучный товар. Так вот и рейтинг, и усовершенствованная система аккредитации, и внедрение разных типов программ - это все повысит качество образования.

Какие профессии сейчас наиболее популярны среди выпускников?

Как и раньше, высокие конкурсы на специальности правоведение, менеджмент и экономика. Хотя и бытует мысль, что есть перепроизводство таких специалистов, но большинство людей считают, что это перспективно. Высокий спрос на специальности компьютерные технологии, на языки, и психологию. Приятно, что появляется тенденция: высокий конкурс наблюдается на те специальности, которые обеспечивают рабочими местами. Там, где наша экономика и наше производство имели толчок к развитию, рынок труда автоматически чувствует прилив людей, которые хотят овладеть этой профессией. Когда у нас стала быстрыми темпами развиваться металлургия, то сразу конкурсы на такие факультеты выросли до шести людей на место, это больше, чем на медицинские факультеты. Я вижу, что в рамках правоведения появляются конкурсы в профессиональные институты и академии. Например, в Академию прокуратуры, Академию судей, МВД. Люди идут туда, потому что знают, что будут трудоустроены.

Слышала, что в будущем вообще состоится деление университетов по назначению?

Да. Создание рейтинга университетов может быть не только по показателям деятельности, оно может быть согласно потенциалу или назначению. Если какой-то университет имеет достижение в научной работе, то мы можем дать статус “Национальный университет исследовательского типа”. Он будет готовить магистров, докторов и будет заниматься научной деятельностью, другие вузы ставят целью предоставление профессионального высшего образования. Они ориентируются на рынок труда и имеют своих сторонников среди работодателей. Есть деление на академические программы и профессиональные, которые направлены на конкретного работодателя. В большинстве частных университетов нет фундаментальных исследований по естественным, техническим наукам. Но это не значит, что их нужно негативно оценивать, они выполняют свои функции – поставляют специалистов в предприятия и компании. Я, кстати, на одном международном семинаре услышал интересную мысль: при оценивании вуза не нужно ориентироваться лишь на мнение работодателя. Работодатель думает не о перспективе развития профессии, заботится о нынешних потребностях и сориентирован лишь на свой коммерческий интерес. Кое-кто считает, что работодатели могут отставать в оценках, сдерживать перспективу развития тех или иных специальностей. Есть то, что удовлетворяет интерес работодателей, а есть то, что удовлетворяет интересы научных школ, университетов и общего прогресса.

Пока еще абитуриенты руководствуются не научным рейтингом, а репутацией вуза. Какие, по - Вашему, остаются авторитетными?

В университете на одном факультете может быть конкурс – двадцать человек на место, а на другом – один. Поэтому трудно сказать. Но престижными остаются университеты Киева, Харькова, Одессы, Львова, Донецка... Авторитетными являются те университеты, где не только можно получить профессию, но и иметь возможности для саморазвития, где сформированы традиции, есть определенная ступень культуры, возможность стажировок.

Маша Мищенко