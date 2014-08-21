В Донецкой области снаряды попали на территорию шахты «Комсомолец Донбасса»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ДТЭК.

Согласно сообщению, сегодня около 10:30 территория промышленной площадки шахты «Комсомолец Донбасса» подверглась артобстрелу, снаряды попали в здание административного комплекса, механического цеха, а также повреждены 3 автобуса и 3 КрАЗа для перевозки горной массы. Сотрудники шахты смогли укрыться в бомбоубежище на территории предприятия, пострадавших нет, подчеркнуто в сообщении.

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Полностью осмотреть повреждения пока невозможно, поскольку боевые действия не прекращаются. В настоящее время на шахте есть электроснабжение, работает вентиляция и насосы для откачки воды.

В ДТЭК напомнили, что 17 августа в результате артиллерийского обстрела шахта «Комсомолец Донбасса» получила повреждения наземных хозяйственных строений, возник пожар, который затем потушили, также шахта была полностью обесточена. На момент обесточивания под землей было 7 горняков, которые при ликвидации аварии благополучно были подняты на поверхность.

18 августа на шахте было частично восстановлено энергопитание, включена вентиляция части горных выработок и откачка воды. Из-за происходящих в Шахтерском районе боевых действий на предприятии добыча угля не ведется с 1 августа. Шахта является взрывоопасной. Без вентиляции может увеличиться концентрация метана и произойти взрыв.

Справка УНИАН. Шахта «Комсомолец Донбасса» (ДТЭК) является одной из крупнейших в Украине и обеспечивает рабочими местами 4,8 тыс человек. Шахта добывает 4 млн т угля в год – около 8% всей угледобычи Украины. Добываемый на данной шахте уголь марки «Т» используется для производства электроэнергии на Криворожской и Приднепровской ТЭС, которые также обеспечивают теплом Зеленодольск в Днепропетровской области и половину Днепропетровска. Если шахта перестанет добывать уголь – ТЭС могут остановить свою работу.