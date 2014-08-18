На Донбассе шахту "Комсомолец" обстреляли из артиллерии, внутри было семеро горняков

Как сообщают в ДТЭК, на шахте горели хозяйственные постройки. В результате артобстрела шахта полностью обесточена.

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На момент обстрела в шахте находилась аварийная бригада из 7 горняков, которые обеспечивали вентиляцию и откачку воды. Всех людей вывели на поверхность, сообщает ТСН.

Ранее сообщалось, что на Луганщине за два дня впоследствии артобстрелов погибло 5 человек.