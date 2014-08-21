Миссия ОБСЕ провела мониторинг украинско-российской границы на Черниговщине

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Черниговского пограничного отряда.

Согласно сообщению, целью работы был мониторинг обстановки на участке украинско-российской государственной границы.

Представители мониторинговой миссии ОБСЕ ознакомились с участком украинско-российской государственной границы, которую охраняет отдел пограничной службы "Горск" и обстановкой, сложившейся там.

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