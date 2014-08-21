Нацгвардия отправила подкрепление и тяжелое вооружение в Иловайск

Как говорится в сообщении Нацгвардии, в настоящее время к военнослужащим из батальона "Донбасс" и добровольческим батальонам, задействованным в спецоперации, прибывает подкрепление из других областей Украины. "На подходе к месту проведения боев - тяжелое вооружение: минометные, гранатометные и противотанковые установки, зенитные комплексы. Сил и средств для успешного преодоления террористов и победы должно быть достаточно", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме того отмечается, что "в отдельных районах города Иловайска Донецкой области продолжаются боевые действия. Террористы оказывают яростное сопротивление и пытаются вернуть утраченную вчера территорию", которая находится под контролем сил АТО. Бои под Иловайском продолжаются.