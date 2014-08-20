В Иловайске, Ясиноватой, Донецке, Луганске и возле Саур-Могилы идут бои

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Сейчас продолжаются боевые столкновения в районах Иловайска, Ясиноватой, Донецка, Луганска и Савур-Могилы», - отметил он.

Читайте такжеСилы АТО изолируют города вдоль реки Северский Донец: боевикам перекрывают путь в ЛуганскПо словам Лысенко, на протяжении дня силы АТО вступали в огневой контакт с террористами в районах Лужков, Солнцево, Карпово-Надеждовки, Авдеевки, Сабовки и Шевченко.