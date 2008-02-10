На роль украинского Бонапарта претендуют двое

В этом году следует отказаться от изменений в Конституцию. Не потому, что ее не надо менять, а потому что наиболее благие предложения и проекты, хоть бы в каком центре они разрабатывались, нельзя принимать за два месяца галопом. Это дискредитирует не только саму идею, но и “превращает конституционный процесс в мутную воду”. Так заявил политолог Андрей Ермолаев во время круглого стола в УНИАН.

Нынешняя ситуация, по мнению политолога, напоминает Францию 1793 года, когда кризис жирондистов привел к поиску “фигуры порядка”. “Мы входим в эпоху поиска своего Бонапарта. Интереснее всего, что на роль Бонапарта есть два претендента. И это не “бело-голубые”, - считает Ермолаев.

“Это Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Один это пытается делать легально, опираясь на поддержку большой олигархии, Секретариат, разработку инициативного конституционного процесса, через Конституцию. Вторая это делает по факту, просто опираясь на волю народа, которую она культивирует с помощью денег Сбербанка. Это два пути к одному результату”.

Политолог думает, что шанс что-то изменить у Украины есть ”если в одно время – в 2009 году – провести президентские и парламентские выборы.”

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