Если выборы состоятся, то под лозунгом: НАТО против выплат Сбербанка

На прошлой неделе одной из наиболее обсуждаемых была тема внеочередных парламентских выборов. Возможны ли они по Конституции? Какой политической силе они выгодны? Кто и с какой целью педалирует эту тему? Эти вопросы обсуждались на круглом столе при участии экспертов. Андрей Ермолаев, политолог МЫ ВХОДИМ В ЭПОХУ ПОИСКА СВОЕГО БОНАПАРТА

В этом году следует отказаться от изменений в Конституцию. Не потому, что ее не нужно менять, а потому что наиболее благие предложения и проекты, хоть бы в каком центре они разрабатывались, нельзя принимать за два месяца галопом. Это дискредитирует не только саму идею, но и превращает конституционный процесс в мутную воду.

Нынешняя ситуация напоминает Францию 1793 года. Когда кризис жирондистов привел к поиску “фигуры порядка”. Мы входим в эпоху поиска своего Бонапарта. Наиболее интересно, что на роль Бонапарта есть два претендента. И это не “бело-голубые”.

Это Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко. Один это пытается делать легально, опираясь на поддержку большой олигархии, Секретариат, разработку инициативного конституционного процесса, через Конституцию. Вторая это делает по факту, просто опираясь на волю народа, которую она культивирует с помощью денег Сбербанка. Это два пути, ведущие к одному результату.

Можно ли что-то изменить? Да, если в одно время – в 2009 году – провести президентские и парламентские выборы.

Почему все говорят, что у нас парламентский кризис? Закончили год “на ура”, приняли бюджет, сформировали коалицию... Начался новый год – несколько дней блокировали трибуну, поорали... Прошло всего несколько дней...

Возможно, это дымовая завеса для чего-то другого?

Парламентским кризисом снимаются другие вопросы: об интригах, связанных с подготовкой программы приватизации, о бюджетном процессе. Ведь технологически парламентский кризис решается за один день, когда фракция Партии регионов просто регистрируется, и начинается сессия.

Неотъемлемой частью этого конфликта является конфликт вокруг власти. Если бы его не было, элиты могли бы жить и по ныне действующему праву. Оно не хорошее и не плохое. Оно есть, но его не придерживаются, причем не придерживается все участники.

Михаил Сирота, народный депутат (Блок Литвина) ШУМИХА ВОКРУГ НАТО – ЛИШЬ ПОВОД, ЗА КОТОРЫМ СКРЫТО ТО, ЧТО “РЕГИОНАЛОВ” ОТСТРАНИЛИ ОТ РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА Будущих досрочных перевыборов в Украине не будет. Ни парламентских, ни президентских. Тут можно всем успокоиться. Состоится все так, как написано в книге, которая называется Конституция Украины.

Есть объективные и субъективные причины нынешней ситуации в Украине, в том числе и в политике.

Глобальная причина – будущие геополитические центры реализуют свою программу перехода Украины на двухпартийную систему, которая приводит к расколу Украины по Днепру. И все геополитические силы извлекают максимальную выгоду, абсолютно игнорируя интересы общества. Не нужно удивляться потому, что между главами БЮТ и Партии регионов системно проходят переговоры о повышении проходного барьера на выборах в парламент. Я не удивлюсь, когда на следующих парламентских выборах нам конституционным большинством голосов предложат 10-процентный, чтобы окончательно расчленить Украину.

Второй фактор – окончательное перераспределение государственного имущества. В действительности блокирование Партией регионов трибуны якобы из-за вступления в НАТО – это только повод. За этим поводом скрыто то, что Партию регионов отстранили от окончательного раздела государственного имущества и земельных ресурсов. Сегодня президентские выборы рассматриваются не как рычаг борьбы, не как полномочия. Полномочия и власть никому не нужны. Нужно конкретное реальное государственное имущество, которое должно перейти в собственность финансово-политических групп, которые сегодня контролируют Украину. Именно с этим связана борьба в парламенте.

Депутаты не снимут депутатскую неприкосновенность, не внедрят “императивный мандат”, а собственность распределят в свою пользу полностью. Конституция до президентских выборов изменена не будет, референдума относительно Конституции тоже не будет. И только после президентских выборов, очевидно, у парламента наступит возможность (надеюсь, шестого созыва) набрать 300 голосов для завершения конституционной реформы.

Владимир Фесенко, политолог ЕСЛИ ВЫБОРЫ СОСТОЯТСЯ, ТО ПОД ЛОЗУНГОМ: “НАТО ПРОТИВ ВЫПЛАТ ИЗ СБЕРБАНКА”

По моему мнению, блокирование трибуны Верховной рады никоим образом не связано с провокацией досрочных парламентских выборов. Нет в этом логики. НАТО сегодня – это не только повод.

Выигрывает на возможных выборах БЮТ. Но почему Тимошенко сказала, что не хочет досрочных выборов? Есть синица в руках, так зачем журавль в небе... Если бы она была убеждена, что досрочных выборах получит где-то 45% голосов – не меньше, – чтобы сформировать лишь силами БЮТ новое парламентское большинство, тогда бы она рискнула и пошла бы на такой вариант. Но сейчас для БЮТ это очень рискованно. Лучше все-таки сохранить себя при власти, чем рисковать выборами, которые могут быть использованы для ее устранения.

Безусловно, Партия регионов потеряет от этих выборов. Но что более важно: потерять каких-то 20 депутатских мандатов и попробовать переформировать коалицию и правительство или оставить все, как есть? Можно попробовать, но очень рискованно.

Есть ли интерес Президента в досрочных выборах? Формально нет. Но сейчас половина, даже 2/3 фракции НУ–НС – не контролируются Президентом. На выборах, пусть даже за счет снижения рейтинга, можно сформировать вполне управляемую фракцию. Кто бы ни возглавлял пропрезидентский блок, даже Порошенко, – около 10 процентов он наберет. Это рейтинг не Луценко, не Кириленко. Это - рейтинг Ющенко.

Но это слишком рискованная игра. Для Президента баланс “за и против” очень сложен. Если эти выборы состоятся, то их главная повестка дня сформирована так – “НАТО против выплат из Сбербанка”.

Не буду оценивать вероятность проведения внеочередных парламентских выборов, но последние события ее повышают.

Если на протяжении 30 дней пленарные заседания сессии не проводят – а с 5 февраля можно формально начать отсчет, – то где-то в начале марта Виктор Андреевич задумается: “Не сделать ли мне подарок к 8 Марта одной очень хорошей женщине?” И как знать – каким будет этот подарок.

Алексей Гарань, политолог ТЕМА ПДЧ – ЭТО ЛИШЬ СПОСОБ ДАВЛЕНИЯ НА ПРЕЗИДЕНТА

Причины кризиса в парламенте достаточно просты, и мы о них знаем. Коалиция действительно имеет очень небольшое преимущество. Хотя в конце прошлого года мы увидели, что с этим небольшим преимуществом коалиция полностью может работать: был утвержден состав правительства, бюджет, ситуативно к голосованиям начал приобщаться сначала Блок Литвина, а затем и часть коммунистов.

В Сенате США соотношение сил 49 на 49 + 2 независимых, которые примыкают к демократам. Выходит 51 на 49. И принимались законы, бюджет, все работало...

Коалиция в Украине полностью могла бы работать, если существует единство тех сил, которые ее образуют. Мы должны говорить о согласованности действий Президента и премьера. Тимошенко начала неплохо работать в конце прошлого года. А теперь действительно есть проблемы. И эти проблемы пытается использовать другая сторона.

Идет дезорганизация парламента. Кем она вызвана? Она вызвана целями абсолютно конкретной политической силы. ПДЧ – это абсолютно надуманный повод.

О НАТО можно говорить на телеэкранах, но в экспертной среде мы понимаем, что этот повод – надуманный.

Возможность компромисса есть, его сто раз проговаривали: это принять постановление ВР, где будет записано, что вступление в НАТО осуществляется только через референдум. Сейчас эта тема используется с политтехнологической целью. Я рассматриваю это как давление на Президента.

Досрочные выборы стране не нужны. Если основные политические силы и говорят о них, то говорят как о варианте. Общество действительно устало от этого. Если в прошлом году досрочные выборы были общественно-политически оправданы, то в этот раз такого оправдания просто нет.

Когда Янукович говорит, что хочет досрочных выборов, то у меня возникает вопрос: на кого Виктор Федорович работает? Мы понимаем, что на досрочных выборов победителем будет не Партия регионов, а БЮТ, к которому присоединится, очевидно, “Народная самооборона”.

Я не исключаю вариант досрочных выборов, но это сейчас не отвечает ни интересам общества, ни интересам оппозиции, ни интересам Президента.

Константин Матвиенко, политолог ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ДЕЙСТВУЕТ В ИНТЕРЕСАХ ЮЩЕНКО

На сегодня Ющенко как последний довод королей выкатывает нам конституционный кризис. И парламентский кризис должен быть в глазах общества подтверждением того, что эта конституционная система не работает, что нужно обращаться напрямую к народу с конституционным референдумом и полностью переформатировать Конституцию.

Меня не удивит, если там полностью исчезнет норма о двух сроках для Президента. Если с принятием новой Конституции Президент попробует настаивать на том, что он сможет баллотироваться и на третий срок, как это в свое время пытался сделать Кучма...

Следовательно, на сегодня Партия регионов, срывая работу парламента, действует в интересах Виктора Ющенко.

Анна Ященко