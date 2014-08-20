В боях за Иловайск силовики взяли в плен 5 российских десантников - журналист

Об этом в соцсети написала журналистка Михайлына Скорик.

"Два дня назад батальон "Донбасс" взял под контроль стратегическую дорогу на Донецк и до сих пор удерживает позиции в тяжелых боях. 19 августа наши бойцы взяли в плен 5 террористов - все из ВДВ России. Один признался: у него 60 тысяч кредита, взяли на крючок и так отправили в Украину", - написала Скорик в соцсети.Читайте такжеНа стороне террористов воюют сербские наемники - очевидцы

Напомним, в террористических организациях, которые дестабилизируют ситуацию на востоке Украины, принимают участие наемники из России, многие из них являются профессиональными военныеми.