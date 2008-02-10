Прапорщик вынес из воинской части более 800 кг серебра

В Житомире к пяти годам лишения свободы осужден прапорщик, который похитил из воинской части деталей на 1,5 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в следственной части Житомирского гарнизона, военнослужащий одной из воинских частей области, находясь в должности начальника хранилища, похитил три магнитных ящика, устройство звуковых сигналов, блок передатчика информации и вывез за пределы части драгоценные металлы из изделий спецназначения на общую сумму свыше 1,5 млн. грн.

Как сообщил журналистам начальник следственной части Житомирского гарнизона Владимир КЛЕПИКОВСКИЙ, "факт хищения обнаружили работники прокуратуры во время прокурорской проверки, сначала обнаружили недостаток серебряных пластин общим весом свыше 812 кг, а дальше - и остальной недостаток".

По его словам, начальник хранилища присвоил сотни деталей спецназначения, вывез их за территорию части и продал. В.КЛЕПИКОВСКИЙ также сказал, что испугавшись уголовной ответственности, военный скрывался за рубежом - в России и Молдове, однако потом был задержан.

Житомирским военным судом он осужден к 5 годам лишения свободы, лишен воинского звания, также прокуратурой заявлен к нему гражданский иск.