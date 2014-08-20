Батальону "Донбасс" в Иловайске нужно подкрепление - журналист

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Макс Левин.

"Плохие новости, из-под Донецка. Со слов Макса Дондюка. "Донбасс" в Иловайске закрепились. Также там мотострелки. Есть бронетехника. Но там реально мясорубка. Наших обстреливают всем, чем только можно, - Град, минометы, Фаготы, зенитки, танки, снайперы. В "Донбассе" четыре 200-тых. Больше 10-ка раненых. Выбраться из Иловайска не могут никак. Место, где базируется сейчас "Донбасс" обстреливают - Град, минометы. Снарядом расфигачило дотла автобус, который стоял на улице", - написал он.

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Левин также отметил, что бойцы батальонов "Азов" и "Днепр" ушли из Иловайска.

"Очень нужно подкрепление, чтобы удержать город", - пишет он.