Настоящими украинскими переговорщиками являются бойцы АТО - дипломат

В этом уверен известный украинский дипломат Богдан Яременко, сообщает ТСН.

Он назвал встречу министров иностранных дел в Германии имитацией, которая не способна принести хоть какой-то конструктив.

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По словам Яременко, Россия пытается изобразить из себя голубя мира. А для Украины переговоры важны лишь потому, чтобы ее не обвинили в нежелании идти на компромисс. Евросоюз же тщетно пытается удержать все в рамках дипломатии.

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"В мире уже давно никто не сомневается, что настоящая причина этой войны сидит в Кремле и ее зовут президент РФ Владимир Путин. Зато ожидать каких-либо успехов на этих переговорах не стоит и в будущем. Я думаю, что наши настоящие переговорщики - это бойцы АТО. Это наши солдаты, которые куют победу Украины в войне против РФ", - заявил Яременко.