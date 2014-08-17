В Берлине проходят четырехсторонние переговоры относительно Украины

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Лоран Фабиус прибыли на виллу ”Борзиг” и начали программу с прогулки по парку. После этого глав дипведомств ждет рабочий ужин и переговоры.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине должны состояться четырехсторонние переговоры между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, российским министром Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом и министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В повестке дня - решение кризиса на востоке Украины. Приоритетные вопросы - безопасность границы и прекращение поставок в Украину из России оружия и наемников.