В Берлине проходят четырехсторонние переговоры относительно Украины
20:53, 17 августа 2014Политика
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В Берлине началась встреча глав МИД России, Украины, Германии и Франции.
REUTERS
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.
Сергей Лавров, Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер и Лоран Фабиус прибыли на виллу ”Борзиг” и начали программу с прогулки по парку. После этого глав дипведомств ждет рабочий ужин и переговоры.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине должны состояться четырехсторонние переговоры между министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, российским министром Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом и министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
В повестке дня - решение кризиса на востоке Украины. Приоритетные вопросы - безопасность границы и прекращение поставок в Украину из России оружия и наемников.
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