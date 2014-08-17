Климкин прибыл в Берлин для встречи с главами МИД Франции, Германии и России

Об этом Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

”Прилетели. Берлин сейчас - столица Европы. Небо хмурое. Напряженно как-то. Но когда мы вместе, даже дистанционно, победа будет. Слава Украине!” - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Берлине должны состояться четырехсторонние переговоры между Климкиным, российским министром Сергеем Лавровым, министром иностранных дел Франции Лораном Фабиусом и министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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В повестке дня - решение кризиса на востоке Украины. Приоритетные вопросы - безопасность границы и прекращение поставок в Украину из России оружия и наемников.